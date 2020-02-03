Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Согласно проекту, административный штраф выписывается собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.
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с чего всё началось

Кодекс тишины: в РФ хотят ужесточить наказание для шумных соседей

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.
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ТАСС05:32

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Вести.Ruвчера в 19:42

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РБКвчера в 21:34

В Госдуме объяснили предложение ужесточить штраф за шум в ночное время

РИА Новости05:35
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