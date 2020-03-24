Коронавирус
RT на русскомВ Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Как сообщает пресс-служба Госдумы, поправки инициировали Вячеслав Володин и Павел Крашенинников.
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Поправки инициировали Вячеслав Володин и Павел Крашенинников.Государственная Дума РФ08:14
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Общество
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Камеры на дорогах начнут штрафовать водителей с телефоном в руках
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Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького
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Самойлова рассказала о произошедшем с Джиганом
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Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
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Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
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"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
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Общество
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Армия и оружие
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Общество
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
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Спорт
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Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
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