Коронавирус
RT на русскомВ Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Как сообщает пресс-служба Госдумы, поправки инициировали Вячеслав Володин и Павел Крашенинников.
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с чего всё началось
По итогам совещания было принято решение провести дополнительное заседание Совета Государственной Думы завтра, 25 марта в 12:00, в рамках которого будет обсуждаться вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.Государственная Дума РФ08:14
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