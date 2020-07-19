Экономика
РИА НовостиВ Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обязывает резидентов РФ представлять в Федеральную налоговую службу отчеты о движении любых финансовых активов на счетах за рубежом.
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В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
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Как сообщает издание «Информатор», пострадавшая заплатила за два места, после чего встретила волну агрессии со стороны нескольких пассажиров.
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