Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обязывает резидентов РФ представлять в Федеральную налоговую службу отчеты о движении любых финансовых активов на счетах за рубежом.
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В Госдуме захотели полного контроля над зарубежными счетами россиян

Русская Планета12:11

Госдума рассмотрит предложение ужесточить отчетность по зарубежным счетам

Online47.ru12:03

Налоговым резидентам РФ хотят ужесточить отчётность по зарубежным счетам

News.ru10:53

Отчётность по зарубежным счетам предлагают ужесточить

Парламентская газета10:29

В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам

РИА Новости10:16
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Ранее немецкие журналисты представили статью, в которой рассказали о том, что между прокуратурой и правительством Нидерландов возможен большой конфликт из-за разных позиций по данному делу.
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Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

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ИнфоСМИ 17 июля в 13:34
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Общество

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром.
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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Думаю, мне по силам было финишировать в очковой зоне, поэтому я не особо удовлетворен итогами гонки.
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Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
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