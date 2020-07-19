Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обяжет российских налоговых резидентов отчитываться перед ФНС о движении любых финансовых активов на своих зарубежных счетах. Палата может рассмотреть документ 21 июля.

с чего всё началось

Предполагается, что закон вступит в силу через десять дней после официальной публикации, а положения об отчетности по операциям с зарубежными счетами (за некоторым исключением) будут применять с 1 января 2021 года.

В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам

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