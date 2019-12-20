Общество
КоммерсантъВ Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
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с чего всё началось
Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.Ведомостивчера в 17:13
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