Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
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с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Ведомостивчера в 17:13

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В Госдуме предложили создать реестр пивоваров

Газета.Ruвчера в 23:48

СМИ узнали о возможном ужесточении требований к пивоварам

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В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

RT на русском00:53

«Ведомости»: чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России

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Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России

РИА Новости04:51

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Коммерсантъвчера в 21:56

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13
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Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
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Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Газета.Ru вчера в 22:32
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В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

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Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

В результате автокатастрофы на 58-м году жизни погиб президент федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков.
Газета.Ru 06:30
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
РИА Новости вчера в 16:59
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В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Религия

Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
РИА Новости 07:17
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
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Фигурант «Московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО

Адвокат обвиняемого в толчке полицейского в грудь на митинге за честные выборы 27 июля Никиты Чирцова Александр Борков сообщил, что его подзащитный пропал из СИЗО «Бутырка».
News.ru 07:35
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В Сети появились фото голой плюс-сайз модели Эшли Грэм

Фото обнаженной американской плюс-сайз модели Эшли Грэм появились в Сети. Снимки были опубликованы в ее Instagram.
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В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Политика

Путин принимает лидеров стран ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина началась встреча глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Инфорос 07:35
Армия и оружие

Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

РБК вчера в 14:12
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В Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал постановление об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника во Францию, передает ТАСС.
Инфорос 06:35
Экономика

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
РБК 06:22
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Как сообщает издание Lenta.ru, специалисты компании Group-IB обнаружили в прошлом году крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров.
Говорит Москва 02:19
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Космос

Boeing сообщил о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

ТАСС 07:40
Происшествия

Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима Эмома Бухоева за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает ТАСС.
РБК 07:15
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие планеты

РИА Новости 07:01
Религия

Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину

«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Украина.ру 07:27
Шоу-бизнес

Людмила Максакова прокомментировала информацию о своей госпитализации

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова не подтвердила и не опровергла информацию о том, что была госпитализирована в больницу.
Аргументы и Факты 04:31
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Экономика

Китайская компания хочет поучаствовать в программе реновации в Москве

Китайская China Railway (CRCC) может приобрести у властей Москвы почти 50% АО "Моспроект", занимающегося проектированием домов для программы реновации жилья в столице, написала газета РБК.
РИА Новости 02:28
Происшествия

В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста

Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:10
Политика

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
РБК 07:27
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