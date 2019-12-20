Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
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с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Ведомостивчера в 17:13

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Ужесточить контроль за оборотом пива предложили в Госдуме

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В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

RT на русском00:53

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13

«Ведомости»: чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России

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В Госдуме предложили создать реестр пивоваров

Газета.Ruвчера в 23:48

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Коммерсантъвчера в 21:56

В России могут ужесточить требования к пивоварам

Взгляд.ру00:30
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