Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Шоу-бизнес Наргиз окончательно рассорилась с Максимом Фадеевым Как стало известно, российская певица узбекского происхождения Наргиз Закирова не собирается просить прощения у продюсера Максима Фадеева за данное в августе интервью, где утверждала, что Фадеев относился к ней потребительски и расторг с нею контракт.

Политика В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Политика В Германии расценили слова Меркель как «объявление войны» Трампу Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны».

Политика Украинский журналист ответил Путину на слова о танках Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.

Экономика Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.

Экономика В режиме умеренного предновогоднего ралли Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.

Общество Синоптики посоветовали москвичам не ждать снега в течение недели Столбик термометра в столице в ближайшие дни будет доходить до отметки в 6 градусов тепла, поэтому в течение недели жителям Москвы не стоит ждать снега.

Спорт Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".

Политика Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея Президент РФ Владимир Путин считает, что не нужно трогать тело советского вождя Владимира Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

Происшествия SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Экономика Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.

Экономика Миноритарии «Распадской» пожаловались на компанию в ЦБ Миноритарии шахты "Распадская" (85,6% предприятия принадлежит Evraz Романа Абрамовича) пожаловались в Банк России, что компания не обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и ставит приоритетом интересы Evraz.