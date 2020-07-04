Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

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В Государственной думе предложили в два раза увеличить сумму, из которой россияне могут получать имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария Евгения Федорова к главе кабмина Михаилу Мишустину.

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