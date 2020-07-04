Экономика
КомпанияВ Госдуме предложили вдвое увеличить имущественный налоговый вычет
В Государственной думе предложили в два раза увеличить сумму, из которой россияне могут получать имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария Евгения Федорова к главе кабмина Михаилу Мишустину.
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с чего всё началось
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.RT на русском04 июля в 00:00
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Эксперт оценил инициативу Думы увеличить налоговые выплаты при покупке недвижимости
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