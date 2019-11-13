Экономика

Красная веснаКрасная веснаВ Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном
 в базе данных нижней палаты парламента.
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Комсомольская правда13 ноября в 11:08

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Газета.Ru13 ноября в 10:50

В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Expert.ru13 ноября в 04:42
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