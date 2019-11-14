Экономика

Красная веснаКрасная веснаВ Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном
 в базе данных нижней палаты парламента.
Эксперт Северо-Запад06:54

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Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

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Моисеев: валютные ограничения - «это полная глупость»

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В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правдавчера в 11:08

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Газета.Ruвчера в 10:50

Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

Lenta.ru07:21
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Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
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Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска

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Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
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"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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РИА Новости 11:31
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Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Политика

Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов»

Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.
Взгляд.ру 18:23
Армия и оружие

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Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
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Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
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Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
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Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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Общество

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
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Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
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Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

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Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

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В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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Медведев назвал недостаточными темпы диспансеризации

Премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил результаты работы по внедрению профилактических осмотров, однако назвал их недостаточными, сообщает «МИР 24».
МИР 24 07:39
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