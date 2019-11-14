с чего всё началось

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».

Происшествия Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.

Политика Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов» Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

Общество Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Терешин показал «руки базуки» после операции Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».

Футбол Определились десять участников футбольного Евро-2020 По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.

Финансы Банки захотели получать от россиян декларации о доходах Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Политика В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».