Экономика
Красная веснаВ Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля
Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Запад06:54
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Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Общество
Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение лидера СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. рублей.
Армия и оружие
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Политика
Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов»
Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Футбол
Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Общество
Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Политика
Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400
США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Транспорт
Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы
Здоровье
Медведев назвал недостаточными темпы диспансеризации
Премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил результаты работы по внедрению профилактических осмотров, однако назвал их недостаточными, сообщает «МИР 24».