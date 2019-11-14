Экономика
Красная веснаВ Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля
Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Запад06:54
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Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Шоу-бизнес
Пригожин пристыдил Михальчик за слова о Шульгине
Продюсер ждет извинений от певицы В недавнем интервью выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик поделилась воспоминаниями о своих отношениях с Александром Шульгиным.
Здоровье
Малышева назвала бесполезные анализы
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
Баскетбол
«Химки» обыграли «Милан» в Евролиге
Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка.
Футбол
Сборная России прилетела в Петербург на матч с Бельгией
Сборная России по футболу сегодня, 14 ноября, прилетела из Сочи в Петербург на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Бельгии.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
Обман или иллюзия: как Трамп решает проблемы с Турцией и импичментом
Дональд Трамп пытается потушить все пожары, уверяет, что все хорошо, но в отношениях Турции и США сквозит прохладой, а Конгресс приступил к слушаниям по делу об импичменте.
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Происшествия
В Кировской области завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
В Кировской области возбуждено уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Хоккей
Нижегородское «Торпедо» принимает «Сибирь»
Возрастное ограничение: 6+ Нижегородское «Торпедо» примет «Сибирь» в четверг, 14 ноября, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Авто
Объявлены цены на LADA Vesta с новым двигателем и вариатором
АВТОВАЗ объявил новые комплектации и цены на автомобили семейства LADA Vesta – все модели (кроме LADA Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию японской марки Jatco, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M.
Шоу-бизнес
Пугачева заработала на концерте в Минске 18 миллионов рублей
Напомним: свой 70-летний юбилей Алла Пугачева отметила минувшей весной на сцене Кремлевского дворца, выпустив новое шоу «P.S.». Десять лет назад артистка ушла со сцены и больше не выпускала сольных шоу, поэтому билеты на столичный концерт Аллы Борисовны расхватали в первый же день продаж.
Армия и оружие
США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата рассказал РИА «Новости», что, по его мнению, столкновение американских военных с сирийскими и российскими военными в Сирии маловероятно.
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность крупного интернет-магазина наркотиков
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Происшествия
В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами
Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Происшествия
На украинском военном складе произошел пожар
Общество
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в колледже Благовещенска
Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске.