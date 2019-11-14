с чего всё началось

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».

Происшествия Адвоката историку Соколову оплатили коллеги Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.

Шоу-бизнес Пригожин пристыдил Михальчик за слова о Шульгине Продюсер ждет извинений от певицы В недавнем интервью выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик поделилась воспоминаниями о своих отношениях с Александром Шульгиным.

Здоровье Малышева назвала бесполезные анализы Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.

Футбол Сборная России прилетела в Петербург на матч с Бельгией Сборная России по футболу сегодня, 14 ноября, прилетела из Сочи в Петербург на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Бельгии.

Авто В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.

Общество Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество В России изменят механизм раздела собственности супругов Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.

Общество Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.

Авто Объявлены цены на LADA Vesta с новым двигателем и вариатором АВТОВАЗ объявил новые комплектации и цены на автомобили семейства LADA Vesta – все модели (кроме LADA Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию японской марки Jatco, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M.

Шоу-бизнес Пугачева заработала на концерте в Минске 18 миллионов рублей Напомним: свой 70-летний юбилей Алла Пугачева отметила минувшей весной на сцене Кремлевского дворца, выпустив новое шоу «P.S.». Десять лет назад артистка ушла со сцены и больше не выпускала сольных шоу, поэтому билеты на столичный концерт Аллы Борисовны расхватали в первый же день продаж.

Армия и оружие США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии Бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата рассказал РИА «Новости», что, по его мнению, столкновение американских военных с сирийскими и российскими военными в Сирии маловероятно.

Экономика Предприниматели получат по взносу Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.