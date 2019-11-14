с чего всё началось

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».

Экономика Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.

Политика Медведев назначил Константина Румянцева замглавы Минприроды Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева на должность замглавы Минприроды, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400 Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.

Политика Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.

Общество Мединский сравнил историка Соколова с Джокером Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Пригожин пристыдил Михальчик за слова о Шульгине Продюсер ждет извинений от певицы В недавнем интервью выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик поделилась воспоминаниями о своих отношениях с Александром Шульгиным.

Происшествия Защита историка Соколова обжаловала его арест Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.

Гаджеты Смартфон Honor 20S выйдет в России Как пишут специализированные издания, смартфон Honor 20S выйдет на российский рынок уже через несколько дней — 15 ноября.

Гаджеты Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Политика Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Наука Ученые раскрыли тайну формирования фуллеренов в космосе Химики и астрохимики из Аризонского университета, проведя ряд экспериментов, предложили теорию, объясняющую механизм формирования фуллеренов в межзвездном пространстве.

Хоккей Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса» Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.