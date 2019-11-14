Экономика
Красная веснаВ Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля
Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Запад06:54
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Экономика
Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей
В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
Общество
В Баку родился ребенок без рта и с ушами на шее
В Азербайджане родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом, напоминающим свиной пятачок. Об этом сообщает портал medicina.az.
Политика
Медведев назначил Константина Румянцева замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева на должность замглавы Минприроды, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Политика
Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
Политика
Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПБГУ предложили продлевать неограниченно
Депутаты Государственной думы предложили продлевать полномочия ректоров лучших вузов России — МГУ и СПБГУ — более двух раз.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Пригожин пристыдил Михальчик за слова о Шульгине
Продюсер ждет извинений от певицы В недавнем интервью выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик поделилась воспоминаниями о своих отношениях с Александром Шульгиным.
Происшествия
Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже
19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала его арест
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
Гаджеты
Смартфон Honor 20S выйдет в России
Как пишут специализированные издания, смартфон Honor 20S выйдет на российский рынок уже через несколько дней — 15 ноября.
Общество
Сооснователь Wikipedia запустил соцсеть без рекламы и кликбейта
Один из основателей Wikipedia Джимми Уэйлс запустил социальную сеть WT: Social.
Футбол
Дидье Дешам: «„Барселона“ неправильно использует Гризманна»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что «Барселона» неправильно использует форварда Антуана Гризманна на поле.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Политика
Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города
После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Наука
Ученые раскрыли тайну формирования фуллеренов в космосе
Химики и астрохимики из Аризонского университета, проведя ряд экспериментов, предложили теорию, объясняющую механизм формирования фуллеренов в межзвездном пространстве.
Происшествия
В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ
В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.