Экономика
РБКВ Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года. Документы опубликованы в электронной базе заксобрания.
Читать в источнике
Оценить635
Подробнее о событии
Показать все источники
Индексация выплат работающим пенсионерам: детали нового законопроекта Госдумы
Кузбасс Сегодня11 июня в 04:47
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Здоровье
Врач рассказал, как избежать болезней почек
Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
РИА Новости 00:00
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
Политика
Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев
Как сообщает Госпогранслужба Украины, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
RT на русском 07:42
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° вчера в 20:29
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
РИА Новости 14:01
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
Роспотребнадзор разработал санитарные требования к магазинам и рынкам
Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продовольственным магазинам и рынкам, рассчитанных на срок до 2031 года.
Коммерсантъ вчера в 05:00
Культура
Главным героем «Холостяка» впервые станет афроамериканец
Super.ru вчера в 11:10
Футбол
«Ван Бастен поймал меня на том, что я подпрыгнул перед ударом». Монолог Рината Дасаева
Перед играми не молился, пост не соблюдал, но без Корана в сумочке года с 80-го на поле не выходил.
Спорт-Экспресс 10:05
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили грабителя банка при задержании
Полиция застрелила мужчину, которого заподозрили в нападении на банк в Анапе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 13:04
Общество
Мурашко призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых
Ранее глава министерства здравоохранения призвал его воздержаться от посещения и встречи с друзьями из-за коронавируса.
Evo-rus.com 10:54
Гаджеты
Samsung в России предлагает подарки и скидки до 40%
Российское подразделение компании Samsung в России предлагает подарки и скидки до 40 % при условии покупки в официальном интернет-магазине компании.
Astera 12:34
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Происшествия
В Казани полностью потушили пожар на газохранилище
В столице Татарстана полностью ликвидировали пожар на Казанской кустовой базе сжиженного газа.
Российская газета 09:51
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 11 июня в 12:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную
На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
Газета.Ru 10:49
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля изменяться правила выдачи медицинских справок.
32CARS.ru вчера в 10:28
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 06:47
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Футбол
Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Экспресс газета 05:31
Футбол
Роналду не забил пенальти впервые за 509 дней
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0).
Евро-футбол.ру 05:28
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Российская газета 11:16