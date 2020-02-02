Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление парламентария.
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В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости00:24

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В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

РБК03:46

В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ

Российская газета03:31

В Госдуме предложили устанавливать штрафы в новом КоАП в зависимости от МРОТ

Газета.Ru00:20

Административные штрафы приравняют к МРОТ

News.ru01:14

В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

Известия00:49

В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

РИА Новости00:24

В России хотят вернуть привязку штрафов к МРОТ

URA.Ru01:50
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Общество

В Ухане за неделю построили больницу из-за коронавируса

В китайском Ухане закончилось строительство новой больницы на 1 тыс. коек для пациентов, больных коронавирусом.
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РБК вчера в 17:20
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Россия приостановила безвизовые турпоездки из Китая

Правительство России уведомило, что с воскресенья, 2 февраля, безвизовые туристические поездки Китай-Россия приостановлены, говорится на сайте кабмина.
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Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru 01:20
Происшествия

Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 03:48
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В США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Газета.Ru 31 января в 12:00
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Политика

Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
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РИА Новости 04:05
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
РБК 31 января в 19:28
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RT на русском 04:06
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего преступника

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Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб

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В Петербурге горит здание «Лениздата»

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РИА Новости 02:04
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
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Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

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РИА Новости 31 января в 23:17
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Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор

В новом интервью THR исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон рассказала, что вряд ли ещё вернётся вновь к легендарному образу.
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Футбол

Бекхэм намерен убедить Гризманна перейти в «Интер Майами»

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ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
РИА Новости вчера в 18:26
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На AliExpress обнаружили якобы разработанный в РФ защищенный планшет

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Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк может стать игроком «Ювентуса»

Газета.Ru 01:50
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Путин внёс в Госдуму поправки о горячем питании для школьников

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законодательную инициативу, направленную на обеспечение школьников горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 1 февраля.
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Украинец украл из церкви мощи святого и подарил их другу

Житель Винницкой области Украины украл из местной церкви мощи святого Николая и подарил их своему другу.
Газета.Ru 01:42
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