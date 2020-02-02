Общество
РБКВ Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление парламентария.
Читать в источнике
Оценить78
с чего всё началось
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).РИА Новости00:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество
В Ухане за неделю построили больницу из-за коронавируса
В китайском Ухане закончилось строительство новой больницы на 1 тыс. коек для пациентов, больных коронавирусом.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
Гаджеты
Коронавирус выявил недостатки последних iPhone
К сожалению, даже болезни вносят свои коррективы в популярность смартфонов. Так случилось и со свирепствующим коронавриусом в Китае.
Общество
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Здоровье
В Забайкалье врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек
Врачи Забайкальского края повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек, контактировавших с зараженным гражданином Китая.
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки из Китая
Правительство России уведомило, что с воскресенья, 2 февраля, безвизовые туристические поездки Китай-Россия приостановлены, говорится на сайте кабмина.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Происшествия
Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Энергетика
В США предсказали «газовый армагеддон»
Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Общество
«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг
"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек
За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
Общество
Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации
Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.
Происшествия
В Новокузнецке задержали сбежавшего преступника
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко,сообщил, по каким признакам можно распознать тромбы в венах.
Происшествия
В Петербурге горит здание «Лениздата»
Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Общество
Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Кино
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор
В новом интервью THR исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон рассказала, что вряд ли ещё вернётся вновь к легендарному образу.
Футбол
Бекхэм намерен убедить Гризманна перейти в «Интер Майами»
Англичанин намерен убедить Гризманна перейти в его команду и готов сделать внушительное предложение каталонскому клубу, чтобы трансфер состоялся.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
Гаджеты
На AliExpress обнаружили якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Политика
Путин внёс в Госдуму поправки о горячем питании для школьников
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законодательную инициативу, направленную на обеспечение школьников горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 1 февраля.
Происшествия
Украинец украл из церкви мощи святого и подарил их другу
Житель Винницкой области Украины украл из местной церкви мощи святого Николая и подарил их своему другу.