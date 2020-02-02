Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление парламентария.
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В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости00:24

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В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

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В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ

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В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

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