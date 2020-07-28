Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Прокуратура вернет себе право самостоятельно возбуждать уголовные дела. Как сообщает агентство ТАСС, об этом в Екатеринбурге заявил глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.
ТАСС03:58

Подробнее о событии

Прокурорам могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

Газета.Ru06:03

Прокуратуре в России вернут главную карательную функцию

URA.Ru03:04

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

РБК04:48

Прокуратуре могут вернуть право возбуждать уголовные дела

Коммерсантъ04:47

Крашенинников допустил возврат прокуратуре функции возбуждения дел

Известия04:22

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

ТАСС03:58

В Думе предложили вернуть прокурорам право возбуждать уголовные дела

Интерфакс05:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
212
Автоспорт

Racing Point ждет ответа Себастьяна Феттеля в ближайшие дни

Будущее Себастьяна Феттеля в Формуле 1 решится на этой неделе, пишет немецкое издание AutoBild.
Autosport.com.ru вчера в 12:19
Путешествия

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
34
Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Родченков уточнил, что команда РФ должна быть полностью исключена, а российских спортсменов нельзя допустить к участию ни на каких условиях.
Общественная служба новостей вчера в 05:26
2
Футбол

ЦСКА предложил 7 млн евро за трансфер Карраскаля

Евро-футбол.ру 04:39
1
Происшествия

В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале

В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
400
Армия и оружие

Новейший комплекс РЭБ «Палантин» встанет на боевое дежурство ВВО

По информации пресс-службы Восточного военного округа, новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня «Палантин» в этом году поступит на вооружение.
Военное дело 06:25
6
Политика

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
46
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
369
Политика

Песков не исключил награждения участников изменения Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что участники процедуры подготовки и принятия поправок к Конституции получат государственные награды.
Коммерсантъ 06:06
222
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении.
РБК 05:06
80
Политика

В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
331
Общество

На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район

В столице немецкой федеральной земли Бранденбург Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.
Взгляд.ру 07:08
1
Политика

ТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа

В конце июня Европейский совет опубликовал список стран, граждане которых смогут посещать ЕС.
Фонтанка.Ру 04:27
259
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
566
Здоровье

В ВОЗ заявили, что сезонность коронавируса не подтвердилась

Сезонный характер коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, на данный момент не находит подтверждения.
Московский Комсомолец 06:15
4
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
848
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,8K
Общество

Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс 04:08
487
Кино

Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля

Piter.tv 06:59
3
Политика

Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
6
Экономика

Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
Известия 06:25
1
Происшествия

Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили

"Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве.
Саратов 24 07:06
1
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
51
Наука

Литий в питьевой воде снижает уровень самоубийств

Природные соли лития в питьевой воде вызывают снижение уровня самоубийств, согласно исследованию ученых из Медицинской школы Брайтона и Сассекса (BSMS) и Королевского колледжа Лондона.
Полит.ру 07:00
1
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
575
Происшествия

Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
84
Футбол

Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Вести.Ru 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное