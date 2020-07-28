Общество
РБКВ Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Прокуратура вернет себе право самостоятельно возбуждать уголовные дела. Как сообщает агентство ТАСС, об этом в Екатеринбурге заявил глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.ТАСС03:58
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Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
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Общество
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МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
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На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район
В столице немецкой федеральной земли Бранденбург Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.
Взгляд.ру 07:08
Политика
ТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа
В конце июня Европейский совет опубликовал список стран, граждане которых смогут посещать ЕС.
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Сезонный характер коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, на данный момент не находит подтверждения.
Московский Комсомолец 06:15
Экономика
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Экономика
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Газета.Ru 02:21
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Московский Комсомолец вчера в 17:45
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Происшествия
Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили
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В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Природные соли лития в питьевой воде вызывают снижение уровня самоубийств, согласно исследованию ученых из Медицинской школы Брайтона и Сассекса (BSMS) и Королевского колледжа Лондона.
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Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек
В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31