Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.

с чего всё началось

Прокуратура вернет себе право самостоятельно возбуждать уголовные дела. Как сообщает агентство ТАСС, об этом в Екатеринбурге заявил глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Автоспорт Racing Point ждет ответа Себастьяна Феттеля в ближайшие дни Будущее Себастьяна Феттеля в Формуле 1 решится на этой неделе, пишет немецкое издание AutoBild.

Спорт Родченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио Родченков уточнил, что команда РФ должна быть полностью исключена, а российских спортсменов нельзя допустить к участию ни на каких условиях. 2

Происшествия В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.

Политика Кучма ушел из контактной группы по Донбассу Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением. 46

Политика Песков не исключил награждения участников изменения Конституции Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что участники процедуры подготовки и принятия поправок к Конституции получат государственные награды. 222

Политика В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 331

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 848

Общество Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать. 487

Политика Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским» Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации. 6

Экономика Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. 1

Происшествия Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили "Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве. 1

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 51

Наука Литий в питьевой воде снижает уровень самоубийств Природные соли лития в питьевой воде вызывают снижение уровня самоубийств, согласно исследованию ученых из Медицинской школы Брайтона и Сассекса (BSMS) и Королевского колледжа Лондона. 1