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РБК
РБК

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Прокуратура вернет себе право самостоятельно возбуждать уголовные дела. Как сообщает агентство ТАСС, об этом в Екатеринбурге заявил глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.
ТАСС03:58
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела

Фонтанка.Ру04:42
РБК

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

РБК04:48
Коммерсантъ

Прокуратуре могут вернуть право возбуждать уголовные дела

Коммерсантъ04:47
Интерфакс

В Думе предложили вернуть прокурорам право возбуждать уголовные дела

Интерфакс05:23
Известия

Крашенинников допустил возврат прокуратуре функции возбуждения дел

Известия04:22
ТАСС

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

ТАСС03:58
URA.Ru

Прокуратуре в России вернут главную карательную функцию

URA.Ru03:04

Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 2,5 тыс. рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
RT на русскомвчера в 10:23
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Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс04:08
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Популярный у туристов вьетнамский город Хойан закрыли из-за пандемии

Дананг, Вьетнам, 28 июля 2020, 11:06 — REGNUM Старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса.
REGNUM04:06

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru02:51
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