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Прокуратура вернет себе право самостоятельно возбуждать уголовные дела. Как сообщает агентство ТАСС, об этом в Екатеринбурге заявил глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.В источнике
С чего всё началось
Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела
Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.
ТАСС03:58
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