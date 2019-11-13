Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном
 в базе данных нижней палаты парламента.
Эксперт Северо-Западвчера в 06:54

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Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

Lenta.ruвчера в 07:21

Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

RT на русскомвчера в 13:36

В Госдуме отказались возвращать рубль в прошлое

News.ruвчера в 09:32

Валютные волны: почему отмена плавающего курса рубля не поможет экономике

РБК01:56

В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правда13 ноября в 11:08

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Газета.Ru13 ноября в 10:50

В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Expert.ru13 ноября в 04:42
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Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Культура

Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ 13 ноября в 08:00
Музыка

Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров

Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
Телеканал 360° 18:28
Общество

Суд в Киеве отправил под домашний арест чиновницу офиса президента Украины

Высший антикоррупционный суд Украины на 2 месяца отправил под домашний арест руководителя департамента офиса президента страны Светлану Кондзелю, подозреваемую во взяточничестве и мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.
РИА Новости 16:16
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 06:06
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Политика

Трамп раскритиковал работу экс-посла на Украине

Президент США Дональд Трамп критически высказался о работе бывшего посла Штатов на Украине Мари Йованович.
Ореанда-Новости 15:36
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Экономика

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

Сооснователь Microsoft Corp. Билл Гейтс в пятницу обошел главу Amazon Джеффа Безоса в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РБК 20:19
Общество

Японского журналиста расстроило посещение Сахалина

Журналист издания «Асахи Симбун» Мититака Хаттори рассказал о своем путешествии на Сахалин и посетовал, что на острове практически не осталось свидетельств о японском периоде правления.
Известия 20:37
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
РБК 12:14
Автоспорт

Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй свободной практики перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
РБК 16:12
Спорт

Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях

Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
News.ru 05:54
Политика

Двое осуждённых за шпионаж граждан РФ помилованы в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух граждан России, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж.
REGNUM 03:56
Шоу-бизнес

Пропавшая мать актера Носика нашлась в московской больнице

Мать актера Александра Носика нашлась в одной из московских больниц.
Радио Комсомольская правда 13:34
Авто

Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца

Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Tvoe-avto.com 11:30
Общество

Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.
РБК 15:28
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру 07:16
Происшествия

Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru 11:00
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о реакции семьи Заворотнюк на предложенную помощь

Недавно известный российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас якобы борется с онкологическим заболеванием, и предлагал им помощь, но они от нее отказались.
RuNews24.ru 04:58
Здоровье

На Ямале непривитых от кори детей отстранили от школ и детсадов

Выявленные в Надыме (ЯНАО) случаи заболевания корью стали основанием для запрета на посещение образовательных учреждений для непривитых детей и сотрудников.
URA.Ru 05:25
Политика

Лукашенко упрекнул Москву в нежелании помочь с поставкой Су-30СМ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика осуществляет функции защиты России на западной границе, упрекнув Москву в нежелании помочь при поставке истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает госагентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:15
Фигурное катание

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
RT на русском 12:05
Армия и оружие

Военные РФ раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы

Российские военные провели раздачу гуманитарной помощи жителям города Айн-Исса в провинции Ракка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
РЕН ТВ 21:05
Происшествия

Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.
RT на русском 21:14
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM 13:21
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