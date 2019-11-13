Экономика
Lenta.ruВ Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое
Комитеты Госдумы подготовили заключения на представленный Центробанком проект документа о направлениях денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и установить валютный контроль.
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Госдума предложила отойти от плавающего курса рубля. Чем это опасно?
Деловой квартал (Екатеринбург)06:16
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