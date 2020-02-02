Общество
РИА НовостиВ Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
До 2007 года в Кодексе РФ об административных правонарушениях все штрафы исчислялись в МРОТах. В то время как минимальный размер оплаты труда составлял 1 тысячу 100 рублей, штрафной МРОТ составлял 100 рублей.
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с чего всё началось
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).РИА Новости00:24
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