Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

с чего всё началось

До 2007 года в Кодексе РФ об административных правонарушениях все штрафы исчислялись в МРОТах. В то время как минимальный размер оплаты труда составлял 1 тысячу 100 рублей, штрафной МРОТ составлял 100 рублей.

В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

Происшествия Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.

Фигурное катание Загитова упала на шоу Слуцкой в Доброграде В субботу российская фигуристка Алина Загитова выступила на показательном шоу у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой.

Политика Пушков оценил стремление США обеспечить Белоруссию нефтью Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, на которой Штаты заявили о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Общество Первые ночные регистрации брака прошли в Москве В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.

Технологии Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.