Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил включить в программу госгарантий лечение пациентов с никотиновой зависимостью.

с чего всё началось

Во всем мире, в том числе и в РФ, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС.

Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в программу госгарантий. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

В Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС

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