Здоровье
ИзвестияВ Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС
Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в программу госгарантий. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
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Во всем мире, в том числе и в РФ, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС.
— Борис Менделевич, российский врачФАН 00:17
с чего всё началось
Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил включить в программу госгарантий лечение пациентов с никотиновой зависимостью.РИА Новостивчера в 21:23
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Депутат предложил внести в ОМС программу лечения от никотиновой зависимости
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