Здоровье
КоммерсантъВ Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости
В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Читать в источнике
Оценить21
Во всем мире, в том числе и в РФ, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС.
— Борис Менделевич, российский врачФАН 00:17
с чего всё началось
Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил включить в программу госгарантий лечение пациентов с никотиновой зависимостью.РИА Новостивчера в 21:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутат предложил внести в ОМС программу лечения от никотиновой зависимости
Московский Комсомолецвчера в 21:29
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском вчера в 11:49
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru 29 мая в 15:22
Культура
Гран-при фестиваля «Интермузей» получил московский Музей космонавтики
Культуромания 29 мая в 14:57
Общество
В Москве вылечились еще 1 855 человек с коронавирусом
Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.
ТАСС 02:35
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости вчера в 06:05
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Наука
Улучшающий запоминание шрифт оказался бесполезным
Международная компанда ученых доказала, что специально разработанный для лучшего запоминания шрифт Sans Forgetica практически не влияет на запоминаемость текста.
Сайт интересных новостей вчера в 13:20
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Общество
Wildberries сообщил о росте продаж одежды для офиса
На 139 и 113% соответственно увеличились продажи рабочих халатов и комбинезонов, рост продаж рабочих фартуков в то же время вырос на 67%, рабочих костюмов — на 52%.
РБК 03:00
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Путешествия
В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов
В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили вчера в 09:33
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Известия вчера в 22:15
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Пневмония диагностирована у 32 из 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2746, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 28 мая в 02:47
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время 29 мая в 11:01
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты 29 мая в 09:56
Наука
Изобретен новый энергогенерирующий материал
Goroday.ru 29 мая в 02:33
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21