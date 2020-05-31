Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил включить в программу госгарантий лечение пациентов с никотиновой зависимостью.

с чего всё началось

Во всем мире, в том числе и в РФ, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС.

В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.

В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости

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