Здоровье
КоммерсантъВ Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости
В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
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Во всем мире, в том числе и в РФ, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС.
— Борис Менделевич, российский врачФАН 00:17
с чего всё началось
Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил включить в программу госгарантий лечение пациентов с никотиновой зависимостью.РИА Новостивчера в 21:23
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