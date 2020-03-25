Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Соответствующее обращение он направил главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:23

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В ГД назвали популизмом идею отменить плату за ЖКХ из-за коронавируса

РИА Новости03:55

Министру Якушеву предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

URA.Ruвчера в 21:17

В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

Известиявчера в 23:17

В Госдуме предложили на время карантина освободить россиян от платы за коммуналку

Комсомольская правдавчера в 22:25

В ЛДПР предложили на время карантина освободить россиян от оплаты за ЖКХ

РБКвчера в 22:22

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Газета.Ru02:54

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Lenta.ruвчера в 20:55
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Общество

В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
ТК Звезда 03:29
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

РИА Карачаево-Черкесия 03:28
Финансы

Гривна подешевела относительно доллара до прошлогоднего уровня

Экономисты до пандемии прогнозировали девальвацию гривны, но они связывали грядущую девальвацию с реализацией прошлогодних ОВГЗ и фиксацией прибыли массовым выходом из гривны в доллар международным спекулятивным капиталом.
Красная весна вчера в 08:21
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Политика

Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ

Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 04:05
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Экспресс газета вчера в 05:50
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Общество

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

Коммерсантъ вчера в 19:27
Общество

Еще пятерых пациентов вылечили от коронавируса в Москве

Первый канал 01:34
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридических компаний, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Kinonews.ru вчера в 16:08
Экономика

Экономисты раскрыли будущее курса рубля

Как указывает ведущий аналитик АО "Открытие брокер" Андрей Кочетков, сначала это может вызвать рост российской валюты, однако вскоре, когда доллар перейдет в "режим постоянно работающего печатного станка", рубль укрепится.
Экономика сегодня 03:23
Здоровье

Жителей Чувашии старше 65 лет отправят на карантин

Как стало известно «Правде ПФО», сегодня на совещании по вопросам учебного процесса при повышенной готовности в связи с COVID-19 врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что жителей республики старше 65 лет отправят на карантин из-за опасности заражения.
Правда ПФО 03:56
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.
Kleo.ru 04:21
Музыка

Вокалист Little Big пообещал еще более крутой трек для «Евровидения»

Участник петербургской рейв-группы Антон Лиссов призывает не расстраиваться из-за того, что композиция Uno не будет представлена на «Евровидении».
Peterburg2.ru 23 марта в 12:01
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»

Михалкова поведала о своих впечатлениях после ухода из шоу в своем аккаунте Instagram.
RuNews24.ru 02:48
Политика

МИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков

Российские СМИ и политиков обвинили в дезинформации. Ранее мы писали: В Польше начато производство лекарства от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 14:52
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен на тестах

Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Автоновости дня вчера в 08:00
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
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