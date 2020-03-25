Коронавирус
REGNUMВ Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина
Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Соответствующее обращение он направил главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву.
Читать в источнике
Оценить2,4K
с чего всё началось
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:23
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме предложили на время карантина освободить россиян от платы за коммуналку
Комсомольская правдавчера в 22:25
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество
В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Здоровье
На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Финансы
Гривна подешевела относительно доллара до прошлогоднего уровня
Экономисты до пандемии прогнозировали девальвацию гривны, но они связывали грядущую девальвацию с реализацией прошлогодних ОВГЗ и фиксацией прибыли массовым выходом из гривны в доллар международным спекулятивным капиталом.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Происшествия
СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области
Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
Политика
Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ
Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Шоу-бизнес
У Ксении Бородиной начались панические атаки
Театры
Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом
Общество
Авиакомпании снизили цены на полеты по России
Общество
Еще пятерых пациентов вылечили от коронавируса в Москве
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам
Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридических компаний, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Кино
Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса
Экономика
Экономисты раскрыли будущее курса рубля
Как указывает ведущий аналитик АО "Открытие брокер" Андрей Кочетков, сначала это может вызвать рост российской валюты, однако вскоре, когда доллар перейдет в "режим постоянно работающего печатного станка", рубль укрепится.
Здоровье
Жителей Чувашии старше 65 лет отправят на карантин
Как стало известно «Правде ПФО», сегодня на совещании по вопросам учебного процесса при повышенной готовности в связи с COVID-19 врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что жителей республики старше 65 лет отправят на карантин из-за опасности заражения.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.
Музыка
Вокалист Little Big пообещал еще более крутой трек для «Евровидения»
Участник петербургской рейв-группы Антон Лиссов призывает не расстраиваться из-за того, что композиция Uno не будет представлена на «Евровидении».
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»
Михалкова поведала о своих впечатлениях после ухода из шоу в своем аккаунте Instagram.
Политика
МИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков
Российские СМИ и политиков обвинили в дезинформации. Ранее мы писали: В Польше начато производство лекарства от коронавируса.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.