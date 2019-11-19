с чего всё началось

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм». Группа депутатов ЛДПР и «Единой России» подготовила поправки в Налоговый кодекс, вводящие понятие единой минимальной цены (ЕМЦ) на табачные изделия.

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Политика Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.

Гаджеты Xiaomi представила в Москве новые смартфоны Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.

Теннис Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.

Общество В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.

Экономика Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Транспорт В Москве запускают первые маршруты центральных диаметров Общая протяженность первых двух маршрутов «Белорусско-Савеловского» и «Курско-Рижского» составляет 132 км, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно будет сделать пересадку на метро.

Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

Политика Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».

Происшествия В полиции Петербурга прокомментировали инцидент с пьяным гаишником В полиции Петербурга заявили, что сотрудник ГИБДД, подозреваемый в пьяном дебоше, будет уволен и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства, если его вина будет доказана.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.

Общество Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны.