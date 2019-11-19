Экономика

Retailer.ruRetailer.ruВ Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм». Группа депутатов ЛДПР и «Единой России» подготовила поправки в Налоговый кодекс, вводящие понятие единой минимальной цены (ЕМЦ) на табачные изделия.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъ19 ноября в 16:16

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В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАСС19 ноября в 09:46

Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

REGNUMвчера в 06:04

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В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газета19 ноября в 10:52

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News.ruвчера в 08:01

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Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета19 ноября в 09:28
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