Экономика

АБНАБНВ России могут ввести минимальную цену на сигареты

В России предложили ввести единую минимальную цену на пачку сигарет. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработали депутаты Госдумы.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъ19 ноября в 16:16

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В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газета19 ноября в 10:52

Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

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В Госдуме отрицают лоббирование закона о минимальной цене на табак

News.ruвчера в 08:01

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Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета19 ноября в 09:28
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