с чего всё началось

В России предложили ввести единую минимальную цену на пачку сигарет. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработали депутаты Госдумы.

В России могут ввести минимальную цену на сигареты

Политика Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

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Происшествия В Охотском море произошло землетрясение В Охотском море в ночь на 21 ноября произошло землетрясение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Теннис Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.

Происшествия Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.

Интернет Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.

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Экономика Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.

Общество Сотрудники ГИБДД смогут лишать прав без решения суда Если новые правила вступят в силу, то ГИБДД получит право без решения суда лишать водительских прав автомобилистов.

Армия и оружие В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.

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Космос Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.

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Транспорт Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.

Политика В МИД РФ прокомментировали «шпионский скандал» в Сербии Передает корреспондент The Moscow Post. Сегодня состоялся брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.