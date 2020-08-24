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ЛДПР предложила ввести ежегодные выплаты на подготовку детей к школе

ЛДПР предложила ввести ежегодные выплат по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.В источнике
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Lenta.ru

В Госдуме предложили выплачивать по десять тысяч рублей на сборы в школу

Lenta.ruвчера в 17:27
Московский Комсомолец

Пособие 10000 на детей к 1 сентября захотели сделать постоянным

Московский Комсомолецвчера в 09:07
ФАН

Рязанский назвал категорию семей, которым необходимы выплаты к 1 сентября

ФАНвчера в 06:52
URA.Ru

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на сборы в школу

URA.Ruвчера в 18:10
Газета.Ru

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Газета.Ruвчера в 12:02
ТАСС

В ЛДПР предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

ТАССвчера в 17:10
REGNUM

В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»

REGNUMвчера в 17:00

Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального
Ведомости17:06
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ruвчера в 11:22

Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Взгляд.рувчера в 08:31
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Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
REGNUM22 августа в 12:05
1K

Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.
РБК21:14

«Челси» подпишет лидера «Байера» за 100 миллионов евро

Лондон, 24 августа 2020, 16:27 — REGNUM Руководство «Челси» согласовало с «Байером» трансфер 21-летнего атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца за 100 миллионов евро, из которых 20 миллионов будут выплачены в качестве бонусов.
REGNUMвчера в 09:27