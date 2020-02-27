с чего всё началось

Авторами законопроекта является Сергей Миронов и группа депутатов от "Справедливой России". В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля. Чиновники предлагают внести вычет в пределах 100 тыс. рублей при покупке недорого автомобилей.

Общество Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Экономика Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки «Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Политика Путин решит судьбу бога в Конституции Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ.

Финансы Падение индекса РТС превысило 7% Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия СК проверит инцидент об осквернении могилы подростка в Челябинске Глава СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений после публикации в СМИ материалов о том, что в Челябинске злоумышленники осквернили место гибели 17-летнего подростка.

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Общество В Финляндии предложили отменить визовый режим для жителей Петербурга Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением отменить визы для жителей Петербурга в рамках идеи о создании единой особой экономической зоны двух стран.

Политика Швеция поддержала «Северный поток — 2» Швеция поддержала "Северный поток — 2" — Введенные американские санкции, направленные против завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", — это прямое вмешательство США в европейские дела.

Финансы Силуанов объяснил ослабление рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.