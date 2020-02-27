Общество
Деловое.ТВДепутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Авторами законопроекта является Сергей Миронов и группа депутатов от "Справедливой России". В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля. Чиновники предлагают внести вычет в пределах 100 тыс. рублей при покупке недорого автомобилей.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарантвчера в 07:56
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правдавчера в 07:26
«Справедливая Россия» предложила ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Парламентская газетавчера в 05:39
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