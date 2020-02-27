с чего всё началось

Группа депутатов от партии «Справедливой России» предлагает проект введения налогового вычета при покупке автомобиля. Согласно предложению, налоговый вычет по НДФЛ будет производиться при покупке машины для личных и для семейных нужд.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

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