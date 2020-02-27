Общество
Татарстан-24В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Группа депутатов от партии «Справедливой России» предлагает проект введения налогового вычета при покупке автомобиля. Согласно предложению, налоговый вычет по НДФЛ будет производиться при покупке машины для личных и для семейных нужд.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант27 февраля в 07:56
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правда27 февраля в 07:26
В Госдуму внесли проект о передаче данных по взиманию налога с иностранных специалистов
Парламентская газетавчера в 11:55
Депутаты предлагают давать налоговый вычет при покупке автомобиля
Российская газета27 февраля в 06:55
«Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект о налоговой льготе при покупке отечественных автомобилей
Агентство Москва27 февраля в 06:31
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
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