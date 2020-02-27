Общество

Татарстан-24Татарстан-24В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Группа депутатов от партии «Справедливой России» предлагает проект введения налогового вычета при покупке автомобиля. Согласно предложению, налоговый вычет по НДФЛ будет производиться при покупке машины для личных и для семейных нужд.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант27 февраля в 07:56

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В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

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Парламентская газетавчера в 11:55

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Российская газета27 февраля в 06:55

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Агентство Москва27 февраля в 06:31

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REGNUM27 февраля в 07:30
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