с чего всё началось

Группа депутатов от партии «Справедливой России» предлагает проект введения налогового вычета при покупке автомобиля. Согласно предложению, налоговый вычет по НДФЛ будет производиться при покупке машины для личных и для семейных нужд.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Наука Витамин B12 оказался полезен в противоопухолевой терапии Команда исследователей из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Института биофизики клетки РАН теперь показала, что распространенный в природе витамин B12 способен значительно улучшить эффект от противоопухолевой терапии диэтилдитиокарбаматом (ДДК) — веществом, активным против опухолей, но не внедренным в медицинскую практику.

Единоборства Емельяненко опубликовал фото спарринга с Кадыровым Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фотографии спарринга с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Общество В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек Число погибших от коронавируса возросло до 21 человека, уточнил он. По словам чиновника, речь идет о заразившихся в возрасте от 70 лет.

Армия и оружие Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП "Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Финансы Падение индекса РТС превысило 7% Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Армия и оружие В США презентовали модель гиперзвукового оружия В вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), утверждает сообщество Next Generation Weapons Technology.

Общество В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Армия и оружие Британия попыталась перехватить российский Ту-95 ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.