Общество
Татарстан-24В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Группа депутатов от партии «Справедливой России» предлагает проект введения налогового вычета при покупке автомобиля. Согласно предложению, налоговый вычет по НДФЛ будет производиться при покупке машины для личных и для семейных нужд.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарантвчера в 07:56
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правдавчера в 07:26
В Госдуму внесли проект о передаче данных по взиманию налога с иностранных специалистов
Парламентская газета11:55
«Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект о налоговой льготе при покупке отечественных автомобилей
Агентство Москвавчера в 06:31
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