Общество
ИзвестияВ Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Инициативу он изложил в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву, пишет RT 13 февраля.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 22:00
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
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Общество
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14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
Экономика
Набиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%
В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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Госдума приняла во втором чтении проект о горячем питании в школах
Государственная дума приняла во втором чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Армия и оружие
Турция направляет войска в Идлиб
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в четверг, что Анкара направляет войска в сирийский Идлиб для осуществления контроля над этим регионом.
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»
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Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
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Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии
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Армия и оружие
Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря
Происшествия
Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Общество
Газпром приостановил переговоры с Китаем из-за коронавируса
О временной остановке компанией «Газпром» переговоров с Китаем по вопросу новых поставок газа заявил заместитель главы холдинга.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.
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Коронавирус может жить на предметах до девяти дней
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Происшествия