Общество
ИзвестияВ Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Инициативу он изложил в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву, пишет RT 13 февраля.
Читать в источнике
Оценить546
с чего всё началось
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Политика
Польский премьер подтвердил намерение посетить Смоленск и Катынь
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свое намерение посетить Смоленск и Катынь по случаю годовщины крушения президентского авиалайнера Ту-154 и 80-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
Общество
Госдума не исключает новое повышение пенсионного возраста
Государственная Дума не исключает новое повышение пенсионного возраста, отклонив законопроект о соответствующем моратории.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Космос
«Чудовища доктора Эйнштейна: О черных дырах, больших и малых»
Все большие галактики имеют сверхмассивные черные дыры, но из этого не следует, что все они проявляют активность квазаров.
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Здоровье
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Политика
Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики
Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Гаджеты
Смартфоны Samsung подешевели на 40% в России
Компания Samsung на российском сайте проводит аукцион невиданной щедрости: скидки на некоторые смартфоны составляют 40%.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил дочь Заворотнюк стать гостьей «Прямого эфира»
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк примет участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», которое выходит на телеканале «Россия 1». Вероятно, что Анна Заворотнюк прольет свет на то, что в действительности происходит с ее матерью.
Футбол
«Ливерпуль» ведет переговоры с «Боруссией» о покупке Санчо
«Ливерпуль» готов приобрести 19-летнего Джейдона Санчо, за которого дортмундцы хотят 100 миллионов фунтов стерлингов.
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Игры
Prince of Persia: The Dagger of Time: VR-версия уже анонсирована
Игра Prince of Persia: The Dagger of Time оказалась кооперативным VR, жанр – побег из комнаты.
Политика
Рейтинг доверия Путину упал вдвое
За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Общество
Госдума приняла закон о выплатах призывникам
Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
Армия и оружие
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Сирии. В Кремле оценили вероятность непосредственного вмешательства США в ситуацию в Идлибе.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Шоу-бизнес
У Тимура Батрутдинова объявилась внебрачная дочь
В интернете появилась новость, что у знаменитого российского холостяка Тимура Батрутдинова есть внебрачная дочка.
Здоровье
Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.