Общество
ИзвестияВ Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Инициативу он изложил в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву, пишет RT 13 февраля.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 22:00
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