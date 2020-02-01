В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Инициативу он изложил в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву, пишет RT 13 февраля.

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

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