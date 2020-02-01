Общество

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Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Инициативу он изложил в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву, пишет RT 13 февраля.
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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В Госдуме предложили ввести скидки на оплату ЖКХ онлайн

ТК Звезда04:53

Мышиная возня. В ОП оценили скидку за оплату ЖКХ онлайн

Национальная служба новостей04:51

Россиянам предложили скидку на оплату ЖКХ

Телеканал 360°00:22

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Известия04:09

Эксперты поддержали введение скидок на онлайн-оплату ЖКХ

РИА Новости05:42

В Госдуме предложили ввести скидку на ЖКХ в обмен на отказ от «бумаги»

РЕН ТВвчера в 22:44

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

RT на русскомвчера в 22:00
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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