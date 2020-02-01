Общество

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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов.
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 22:00

Подробнее о событии

Депутат предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ за отказ от квитанций

РБК03:03

В Госдуме предложили ввести скидку на ЖКХ в обмен на отказ от «бумаги»

РЕН ТВвчера в 22:44

В Госдуме предложили вынести на обсуждение тему скидок на коммуналку

РИА Новости02:58

Россиянам предложили скидку на оплату ЖКХ

Телеканал 360°00:22

В Госдуме хотят обменять отказ от квитанций на скидки по услугам ЖКХ

Комсомольская правдавчера в 23:39

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Известия02:06

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

RT на русскомвчера в 22:00
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Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
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Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Lenta.ru вчера в 11:01
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В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
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Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

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Вести.Ru 11 февраля в 08:32
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RT на русском вчера в 23:21
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Россияне стали хуже относиться к украинцам

Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
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Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов

Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
Sport.ru вчера в 07:00
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Поправки о маткапитале внесут в принятый в первом чтении законопроект

Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, будет предложена к законопроекту об использовании этих средств для строительства дома на садовом участке, который уже принят в первом чтении.
ТАСС 10 февраля в 07:15
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
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Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Политика

Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
RT на русском вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

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Super.ru 11 февраля в 10:24
Шоу-бизнес

Анна Седокова прокомментировала четвертую беременность

Экспресс газета 01:17
Авто

Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
32CARS.ru вчера в 01:11
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru 11 февраля в 05:54
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Lenta.ru 02:04
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Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
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В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Общество

Двойная память: в Дрездене пройдет антинацистский марш

На протяжении 20 последних лет неонацисты припоминают падение Дрездена и устраивают марши «справедливости», выкрикивая лозунги из прошлого.
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Владимир Пресняков показал архивное фото с мамой

Владимир Пресняков Сегодня Владимир Пресняков поделился совместной с мамой ретро-фотографией, которая была сделана в начале 1980-х.
Вокруг ТВ вчера в 09:12
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Общество

Жительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога

Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде.
News.ru 11 февраля в 14:06
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Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске

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Московский Комсомолец вчера в 03:15
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В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru вчера в 10:40
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В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Lenta.ru вчера в 16:04
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
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