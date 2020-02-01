Общество
RT на русскомВ Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 22:00
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В Госдуме хотят обменять отказ от квитанций на скидки по услугам ЖКХ
Комсомольская правдавчера в 23:39
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