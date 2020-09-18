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РБК
РБК

В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

В разработанном эсэрами законопроекте вводится студенческий капитал — 500 тыс. руб. для студентов вузов и 250 тыс. руб. для выпускников колледжей и техникумов. Эти средства, по задумке авторов, будут поступать на специальный счет, который открывается после поступления в учебное заведение.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили ввести студенческий капитал

Тумусов добавил, что лидер партии Сергей Миронов хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство. Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал".
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РБК

В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

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В России предложили создать студенческий капитал

Известия01:04
Комсомольская правда

В России могут ввести студенческий капитал

Комсомольская правда00:50
РИА Новости

В России предложили ввести студенческий капитал

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Вести.Ru00:55
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Газета.Ruвчера в 05:32
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