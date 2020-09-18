В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
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В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
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Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
В России предложили ввести студенческий капитал
Тумусов добавил, что лидер партии Сергей Миронов хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство. Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал".
РИА Новости23:57
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