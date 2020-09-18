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В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили ввести студенческий капитал

Тумусов добавил, что лидер партии Сергей Миронов хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство. Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал".
РИА Новости23:57
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РБК

В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

РБК01:54
RT на русском

В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

RT на русском02:45
Коммерсантъ

Депутат «Справедливой России» предложил создать студенческий капитал

Коммерсантъ02:05
РИА Новости

Депутат назвал предложение ввести студенческий капитал популизмом

РИА Новости04:14
Известия

В России предложили создать студенческий капитал

Известия01:04
Lenta.ru

Выпускникам российских вузов предложили выплачивать капитал в полмиллиона рублей

Lenta.ru00:55
Московский Комсомолец

Российских выпускников предложили обеспечить студенческим капиталом

Московский Комсомолец00:50

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Газета.Ru02:37
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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СК проверит историю о лишении семьи Баталова жилья и денег

"При наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова", - говорится в сообщении СК.
Газета.Ru03:50
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США показали перехват «российской» ракеты гаубицей

В сети появилось видео учений Вооруженных сил (ВС) США, на которых 155-миллиметровая артиллерийская установка Advanced Gun System (AGS), установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, перехватила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитировавшую российскую крылатую ракету.
Lenta.ru04:07
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Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости23:17
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Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
РИА Новости03:54
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