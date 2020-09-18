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РБК
РБК

В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

В разработанном эсэрами законопроекте вводится студенческий капитал — 500 тыс. руб. для студентов вузов и 250 тыс. руб. для выпускников колледжей и техникумов. Эти средства, по задумке авторов, будут поступать на специальный счет, который открывается после поступления в учебное заведение.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили ввести студенческий капитал

Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал". Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые.
РИА Новости23:57
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Известия

В России предложили создать студенческий капитал

Известия01:04
Коммерсантъ

Депутат «Справедливой России» предложил создать студенческий капитал

Коммерсантъ02:05
РБК

В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

РБК01:54
REGNUM

Предложение выдавать студенческий капитал назвали предвыборным популизмом

REGNUM03:26
Lenta.ru

Выпускникам российских вузов предложили выплачивать капитал в полмиллиона рублей

Lenta.ru00:55
Московский Комсомолец

Российских выпускников предложили обеспечить студенческим капиталом

Московский Комсомолец00:50
РИА Новости

В России предложили ввести студенческий капитал

РИА Новости23:57

Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия
РИА Новости03:11

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъвчера в 05:28
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Раскрыта смертельная опасность лекарства от коронавируса

Ученые Университета Иллинойса в Чикаго раскрыли, что азитромицин, который используется в борьбе против осложнений от коронавирусной инфекции, может спровоцировать сердечный приступ, если принимается совместно с некоторыми другими препаратами.
Lenta.ruвчера в 02:05
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Кабмин утвердил критерии использования дальневосточного гектара

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее критерии использования участков по программе "Дальневосточный гектар" для оформления в собственность или аренду, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.
ТАСС02:19