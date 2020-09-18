В разработанном эсэрами законопроекте вводится студенческий капитал — 500 тыс. руб. для студентов вузов и 250 тыс. руб. для выпускников колледжей и техникумов. Эти средства, по задумке авторов, будут поступать на специальный счет, который открывается после поступления в учебное заведение.

С чего всё началось В России предложили ввести студенческий капитал Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал". Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. РИА Новости 23:57