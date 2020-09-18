Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили ввести студенческий капитал

Тумусов добавил, что лидер партии Сергей Миронов хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство. Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал".
РИА Новости23:57
Подробнее о событии
РИА Новости

Депутат назвал предложение ввести студенческий капитал популизмом

РИА Новости04:14
RT на русском

В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

RT на русском02:45
Московский Комсомолец

Российских выпускников предложили обеспечить студенческим капиталом

Московский Комсомолец00:50
РБК

В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

РБК01:54
Известия

В России предложили создать студенческий капитал

Известия01:04
Lenta.ru

Выпускникам российских вузов предложили выплачивать капитал в полмиллиона рублей

Lenta.ru00:55
Коммерсантъ

Депутат «Справедливой России» предложил создать студенческий капитал

Коммерсантъ02:05

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
22

Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников.
РБК04:31
1

Тихановская назвала решение Лукашенко о закрытии границ «отрывом от реальности»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала действия президента Белоруссии Александра Лукашенко по усилению охраны на западе страны - новым уровнем отрыва от реальности.
Газета.Ru05:07
5

США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2»

Власти США ответили на предложенную Германией сделку по «Северному потоку-2», в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Lenta.ruвчера в 13:14
43

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45