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В Госдуме предложили выдавать продуктовые сертификаты малообеспеченным

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам. Об сообщил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
— По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума), — написал Нилов в своём телеграм-канале
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Life.ru20:29
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РБК

В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных

РБК18:56
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В Госдуме предложили выдавать продуктовые сертификаты малообеспеченным

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РИА Новости

В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся

РИА Новости20:01
URA.Ru

В Госдуме предложили помогать бедным россиянам бесплатной едой

URA.Ru19:15
RT на русском

В России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся

RT на русском21:33
ТАСС

В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах для малообеспеченных

ТАСС17:15
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