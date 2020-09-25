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Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам. Об сообщил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.