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Известия
Известия

В Госдуме предложили выдавать продуктовые сертификаты малообеспеченным

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам. Об сообщил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
— По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума), — написал Нилов в своём телеграм-канале
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Life.ru20:29
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RT на русском

В России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся

RT на русском21:33
Lenta.ru

В России предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных

Lenta.ru19:34
РИА Новости

В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся

РИА Новости20:01
Известия

В Госдуме предложили выдавать продуктовые сертификаты малообеспеченным

Известия20:20
URA.Ru

В Госдуме предложили помогать бедным россиянам бесплатной едой

URA.Ru19:15
РБК

В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных

РБК18:56
ТАСС

В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах для малообеспеченных

ТАСС17:15

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
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Цензуры.Нетвчера в 16:56
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Lenta.ru05:04
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