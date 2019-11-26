Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

В ЛДПР предложили отчислять дольщикам проценты с денег на эскроу-счетах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документом предлагается внести необходимые поправки в статью 860.7 Гражданского кодекса, которая посвящена договору счета эскроу.
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1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант26 ноября в 04:10

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Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах

Коммерсантъ26 ноября в 13:10

Дольщики могут получить процент с эскроу-счетов

REGNUM26 ноября в 06:03

В ГД внесен проект о получении дольщиками процентов со счетов эскроу

РИА Новости26 ноября в 03:57

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

Интерфакс26 ноября в 04:58

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

РБК26 ноября в 03:06

Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт

Lenta.ru26 ноября в 02:38

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий дольщикам получать проценты со счетов эскроу

ТАСС26 ноября в 01:43
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом призвал выстроить прозрачный и требовательный диалог с Россией.
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Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

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Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

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В Турции прокомментировали ситуацию с планом НАТО по защите Прибалтики

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Общество

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты считают, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов.
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Игры

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Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
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Суд оправдал охранницу пермской школы, в которой произошла резня

В начале 2018 года два приятеля-подростка ворвались в школу и напали на педагога и детей.
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В России стали курить больше нелегальных сигарет

Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%. Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.
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Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Газета.Ru 06:13
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