с чего всё началось

"Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования", - говорится в тексте документа.

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

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