с чего всё началось

В ЛДПР предложили отчислять дольщикам проценты с денег на эскроу-счетах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документом предлагается внести необходимые поправки в статью 860.7 Гражданского кодекса, которая посвящена договору счета эскроу.

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

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Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.