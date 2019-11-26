Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

В ЛДПР предложили отчислять дольщикам проценты с денег на эскроу-счетах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документом предлагается внести необходимые поправки в статью 860.7 Гражданского кодекса, которая посвящена договору счета эскроу.
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1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант26 ноября в 04:10

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В ГД внесен проект о получении дольщиками процентов со счетов эскроу

РИА Новости26 ноября в 03:57

Дольщики могут получить процент с эскроу-счетов

REGNUM26 ноября в 06:03

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

Интерфакс26 ноября в 04:58

Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах

Коммерсантъ26 ноября в 13:10

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

РБК26 ноября в 03:06

Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт

Lenta.ru26 ноября в 02:38

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий дольщикам получать проценты со счетов эскроу

ТАСС26 ноября в 01:43
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В США назвали главный недостаток производства танков Т-90С в Индии

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МИД КНР вызвал посла США из-за принятия Вашингтоном закона по Гонконгу

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