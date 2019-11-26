с чего всё началось

В ЛДПР предложили отчислять дольщикам проценты с денег на эскроу-счетах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документом предлагается внести необходимые поправки в статью 860.7 Гражданского кодекса, которая посвящена договору счета эскроу.

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

Кино Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix» Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Политика В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Происшествия Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.

Музыка Организаторы показали логотип «Евровидения-2020» Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.

Политика Украина оценила «ущерб» на возвращенных Россией кораблях Сумма «убытков», которые якобы понесла украинская сторона на возвращенных Россией кораблях, по оценке Киева, составляет «не менее 55,5 млн гривен» (более 2,14 млн долларов), заявил заместитель постоянного представителя Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Политика Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.

Общество Представитель Дерипаски опроверг сообщения о лишении гражданства Кипра РИА Новости / Александр Вильф Представитель российского миллиардера Олега Дерипаски опроверг информацию СМИ о лишении бизнесмена гражданства Кипра.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» Представитель Венгрии не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение — 2020», который пройдет в Нидерландах, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление венгерской вещательной организации MTVA.