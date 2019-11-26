с чего всё началось

В ЛДПР предложили отчислять дольщикам проценты с денег на эскроу-счетах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документом предлагается внести необходимые поправки в статью 860.7 Гражданского кодекса, которая посвящена договору счета эскроу.

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

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