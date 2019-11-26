Экономика
РБКВ Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов
В ЛДПР предложили отчислять дольщикам проценты с денег на эскроу-счетах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документом предлагается внести необходимые поправки в статью 860.7 Гражданского кодекса, которая посвящена договору счета эскроу.
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1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант26 ноября в 04:10
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