с чего всё началось

В ЛДПР предложили отчислять дольщикам проценты с денег на эскроу-счетах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документом предлагается внести необходимые поправки в статью 860.7 Гражданского кодекса, которая посвящена договору счета эскроу.

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

Происшествия Замглавы администрации Назрани подозревается в превышении полномочий Заместитель главы администрации города Назрани подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».

Культура Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".

Политика МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал призыв глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море безосновательным.

Спорт Ласицкене исключена из списка участниц турнира в Глазго Организаторы турнира в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, исключили Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, (ВФЛА) сообщила сегодня менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Гаджеты Инсайдеры раскрыли цену смартфона Redmi K30 Инсайдеры в социальных сетях раскрыли цену смартфона Redmi K30, который официально представят 10 декабря этого года.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.

Киберспорт DkPhobos предложил изменить систему выпадения предметов патча 7.23 Аналитик Александр DkPhobos Кучеря поделился идеей изменения системы выпадения предметов из нейтральных крипов, которую ввели в Dota 2 с патчем 7.23.

Политика В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Политика В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".