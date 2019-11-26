Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

В ЛДПР предложили отчислять дольщикам проценты с денег на эскроу-счетах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документом предлагается внести необходимые поправки в статью 860.7 Гражданского кодекса, которая посвящена договору счета эскроу.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант26 ноября в 04:10

Подробнее о событии

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

РБК26 ноября в 03:06

Дольщики могут получить процент с эскроу-счетов

REGNUM26 ноября в 06:03

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

Интерфакс26 ноября в 04:58

В ГД внесен проект о получении дольщиками процентов со счетов эскроу

РИА Новости26 ноября в 03:57

Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах

Коммерсантъ26 ноября в 13:10

Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт

Lenta.ru26 ноября в 02:38

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий дольщикам получать проценты со счетов эскроу

ТАСС26 ноября в 01:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:51, Ашберн
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика

На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
RT на русском 05:59
Происшествия

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 06:13
Футбол

Главный тренер сборной России по пляжному футболу возмущён своим удалением в матче ЧМ с ОАЭ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв не понял, за что его удалили во время матча группового этапа чемпионата мира с ОАЭ.
RT на русском 05:22
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Газета.Ru 06:10
Происшествия

Замглавы администрации Назрани подозревается в превышении полномочий

Заместитель главы администрации города Назрани подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Аргументы и Факты 06:40
Общество

Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Газета Кемерова 05:30
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Общество

Медведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о «регуляторной гильотине» может не распространяться на Центральный банк, который должен самостоятельно организовать ревизию собственных процедур.
Известия 05:52
Политика

В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
РБК 06:26
Культура

Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу

Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 02:50
Шоу-бизнес

В британской прессе сообщили о беременности Меган Маркл

В сети обсуждают возможную вторую беременность Меган Маркл.
Srnsk 04:05
Политика

МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ведомости 06:23
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине

Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал призыв глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море безосновательным.
РИА Новости вчера в 02:49
Спорт

Ласицкене исключена из списка участниц турнира в Глазго

Организаторы турнира в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, исключили Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, (ВФЛА) сообщила сегодня менеджер спортсменки Ольга Назарова.
Кавказский узел вчера в 07:24
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Гаджеты

Инсайдеры раскрыли цену смартфона Redmi K30

Инсайдеры в социальных сетях раскрыли цену смартфона Redmi K30, который официально представят 10 декабря этого года.
Актуальные Новости вчера в 17:52
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК вчера в 23:00
Киберспорт

DkPhobos предложил изменить систему выпадения предметов патча 7.23

Аналитик Александр DkPhobos Кучеря поделился идеей изменения системы выпадения предметов из нейтральных крипов, которую ввели в Dota 2 с патчем 7.23.
CyberSport.ru вчера в 07:40
Политика

В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском 06:38
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Происшествия

В Петербурге «заминировали» три районных суда

Российская газета 06:41
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Политика

Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
РИА Новости Крым 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное