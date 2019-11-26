Экономика

REGNUMREGNUMДольщики могут получить процент с эскроу-счетов

«Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования», — следует из поправок в Гражданский кодекс.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант26 ноября в 04:10

Подробнее о событии

Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах

Коммерсантъ26 ноября в 13:10

В ГД внесен проект о получении дольщиками процентов со счетов эскроу

РИА Новости26 ноября в 03:57

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

Интерфакс26 ноября в 04:58

Дольщики могут получить процент с эскроу-счетов

REGNUM26 ноября в 06:03

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

РБК26 ноября в 03:06

Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт

Lenta.ru26 ноября в 02:38

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий дольщикам получать проценты со счетов эскроу

ТАСС26 ноября в 01:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:25, Вашингтон
Наука

В Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире

SakhaPress.ru 02:59
Футбол

«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете

Бомбардир.ру 26 ноября в 01:19
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
РБК 07:49
Происшествия

В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 06:55
Общество

Встреча Шнура с министром просвещения показала убогость общества

Могли бы, в качестве просвещения, и Ольгу Васильеву позвать, которая посетовала, что «найти сварщика в стране невозможно».
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия вчера в 13:25
Музыка

Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел сам

Накануне в "Крокус сити холле" состоялся сольный концерт Максима Фадеева, на котором выяснилось, за кого пел продюсер.
Piter.tv 05:54
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Здоровье

Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии

Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
РИА Новости 08:12
Происшествия

В Москве нашли мертвым адвоката

В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ.
РБК 07:43
Политика

НАТО утвердила новую формулу взносов в общий бюджет

Организация Североатлантического договора (НАТО) одобрила систему расходов в общий бюджет.
Известия 08:15
Политика

Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Газета.Ru вчера в 20:26
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Хоккей

Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

После в сториз игрок выложил коллаж с этим снимком. На второй его части запечатлен Путин, упавший на лед.
Газета.Ru вчера в 15:08
Авто

Chery Tiggo 4 получил автозапуск в комплектации Cosmo

Автостат 06:31
Происшествия

ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

RT на русском 07:17
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Что происходит 06:35
Недвижимость

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:57
Шоу-бизнес

Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой

После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
Комсомольская правда 04:10
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Авто

В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Московский Комсомолец 03:42
Здоровье

В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
ТАСС 01:34
Авто

Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года

На официальном сайте АвтоВАЗ опубликован прайс-лист на LADA Vesta 2020 модельного года.
32CARS.ru вчера в 02:44
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Дни.ру 07:41
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 25 ноября в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное