Экономика
REGNUMДольщики могут получить процент с эскроу-счетов
«Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования», — следует из поправок в Гражданский кодекс.
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1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант26 ноября в 04:10
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